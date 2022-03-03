Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakim karşısında! Provokatif "siyasi ayak" açıklamasıyla tepki çekmişti...

İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Abdurrahman Müfit Yetkin, Mehmet Ceylan, Bekir Bozdağ, Yahya Doğan'ın suç duyurusu üzerine Başbuğ hakkında soruşturma açtı.

İddianamede, Başbuğ'un 28 Ocak 2020'de ulusal bir kanalda "FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin" tartışmalara yönelik değerlendirme yaptığı, bu esnada bazı milletvekillerine hakaret içeren ifadeler kullandığı aktarıldı.