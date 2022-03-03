Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakim karşısında! Provokatif "siyasi ayak" açıklamasıyla tepki çekmişti...

Televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapsi istenen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yargılanmasına başlandı.
Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Başbuğ ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmayı kapalı görme kararı alınmamasına rağmen hakim, basın mensuplarını mahkeme salonundan çıkardı.
Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Başbuğ, Genelkurmay Başkanlığı döneminde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu savcıların, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kumpas kurduklarını söyledi.
Bu savcılardan birçoğunun darbe girişiminin ardından mahkum edildiğini hatırlatan Başbuğ, o dönem Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) 250. maddesinde yapılan değişikliğin ardından FETÖ'cü savcıların Albay Dursun Çiçek'i 30 Haziran 2010'da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdığını aktardı.
İDDİANAME
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Abdurrahman Müfit Yetkin, Mehmet Ceylan, Bekir Bozdağ, Yahya Doğan'ın suç duyurusu üzerine Başbuğ hakkında soruşturma açtı.
İddianamede, Başbuğ'un 28 Ocak 2020'de ulusal bir kanalda "FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin" tartışmalara yönelik değerlendirme yaptığı, bu esnada bazı milletvekillerine hakaret içeren ifadeler kullandığı aktarıldı.