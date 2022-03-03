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    • Güncel
    • 03.03.2022 13:33
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    • 03.03.2022 13:33
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    Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakim karşısında! Provokatif "siyasi ayak" açıklamasıyla tepki çekmişti...

    "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmaları, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tepki çeken açıklamalarıyla daha da alevlenmişti. Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 4 yıla kadar hapsi istenen İlker Başbuğ'un yargılanmasına başlandı. Başbuğ'un, o dönem milletvekilli olan müştekilerin, "FETÖ'nün direktifi doğrultusunda kanun değişikliği teklifi yaptığı iddiasında bulunduğu" aktarılan iddianamede, ifadelerin, fikir ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aştığı belirtildi.

    Siyas ayak çıkışı için hesap veriyor

    Televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapsi istenen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yargılanmasına başlandı.

    Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Başbuğ ile taraf avukatları katıldı.

    Duruşmayı kapalı görme kararı alınmamasına rağmen hakim, basın mensuplarını mahkeme salonundan çıkardı.

    Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Başbuğ, Genelkurmay Başkanlığı döneminde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu savcıların, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kumpas kurduklarını söyledi.

    Başkan Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a çağrı

    Bu savcılardan birçoğunun darbe girişiminin ardından mahkum edildiğini hatırlatan Başbuğ, o dönem Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) 250. maddesinde yapılan değişikliğin ardından FETÖ'cü savcıların Albay Dursun Çiçek'i 30 Haziran 2010'da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdığını aktardı.

    İDDİANAME
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Abdurrahman Müfit Yetkin, Mehmet Ceylan, Bekir Bozdağ, Yahya Doğan'ın suç duyurusu üzerine Başbuğ hakkında soruşturma açtı.

    İddianamede, Başbuğ'un 28 Ocak 2020'de ulusal bir kanalda "FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin" tartışmalara yönelik değerlendirme yaptığı, bu esnada bazı milletvekillerine hakaret içeren ifadeler kullandığı aktarıldı.

        Başbuğ'un, o dönem milletvekilli olan müştekilerin, "FETÖ'nün direktifi doğrultusunda kanun değişikliği teklifi yaptığı iddiasında bulunduğu" aktarılan iddianamede, ifadelerin, fikir ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aştığı belirtildi.

        İddianamede, Başbuğ'un, kullandığı ifadelerle zincirleme şekilde "kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediği aktarılarak, 1 yıl 5 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Başbuğ, televizyon programında, askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan torba yasadaki maddeyi hatırlatarak, "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. 'FETÖ'nün siyasi ayağı yok' dersek gerçek inkar olur." ifadelerini kullanmıştı.

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        Haberler Güncel Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakim karşısında! Provokatif "siyasi ayak" açıklamasıyla tepki çekmişti...
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