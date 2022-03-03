Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesi sürüyor! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son durumu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna'dan tahliye edilen vatandaşlarımıza ilişkin bilgi verdi.
Sosyal medyadan açıklama yapan Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9653 oldu." dedi.
"406 KARDEŞİMİZ DAHA YOLA ÇIKTI"
Çavuşoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
"Bugün Ukrayna'dan 406 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9653 oldu.
Ayrıca Ukrayna'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova'dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler. Hoşgeldiniz!"