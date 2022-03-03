Mart ayının ilk haftasını yaşadığımız şu günlerde soğuk hava dalgası ülke genelinde etkisini gösteriyor. Bu kapsamda vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, Samsun, Konya, Eskişehir, Kütahya, Uşak'ta yarın okullar tatil mi? Yarın 4 Mart Cuma hangi illerde okullar tatil?
SAMSUN
Samsun'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, meteorolojik şartlara dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda Alaçam, Ayvacık, Canik, Havza, Ladik, Vezirköprü ve Yakakent ilçe geneli, Kavak ve 19 Mayıs'ta ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.
KONYA
Konya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla 10 ilçede Perşembe günü okullar tatil edilirken, bazı şehirler arası karayolları çekici ve otobüs türü araçların ulaşımına kapatıldı.
Konya'nın şehirlerarası karayollarında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu. Kar yağışı ve tipiyle yollarda meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla Konya'yı Afyonkarahisar, Antalya, Isparta ve Ankara'ya bağlayan karayolları çekici türü araçların ulaşımına kapatıldı. Konya-Afyonkarahisar karayolu istikametine giden araçlar kent merkezi çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekipleri araçtan sürücülere anons yaparak yolun kapalı olduğunu bildirdi.
İzmir'e gitmek için Mersin'den yola çıkan ve kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerinden Ali Akın, "Sarayönü, Ladik civarında yol kar ve tipili olduğu için bizi burada durdurdular. Ilgın tarafında falan kar yağışı çokmuş. Şu an için burada kaldık. Başka bir güzergah belirlenmedi. Hepimiz buraya park ettik bekliyoruz" dedi.
Konya'nın Karapınar ilçesinden yola çıkan kamyon şoförü Bekir Ezel de "Karapınar'dan yola çıktım Afyonkarahisar'a mısır götürmek için ama yollar kapalıymış. Ladik civarında kar yağışı olduğu için. Konya'nın girişindeyiz bekliyoruz şuan yapacak bir şey yok" diye konuştu.