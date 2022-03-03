Samsun, Konya, Eskişehir, Kütahya, Uşak'ta yarın okullar tatil mi? Yarın 4 Mart Cuma hangi illerde okullar tatil?





KONYA'NIN 10 İLÇESİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE OKULLARA KAR TATİLİ



Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Akşehir, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde kar yağışının yoğun devam etmesi ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için 03 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle okulların tatil edildiği bildirildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir genelinde etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Mihalıççık ve Sivrihisar ilçelerinde de okullardaki eğitim öğretime ara verildi.

Mihalıççık ilçesinde kar yağışı sebebi ile ilçe genlinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İlçede yoğun şekilde yağan kar, hava sıcaklığını eksi 3 dereceye kadar düşürürken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Bu kapsamda Mihalıççık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

Öte yandan Eskişehir'in bir diğer ilçesi olan Sivrihisar ilçesinde de İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile taşımalı eğitime yine 1 günlük ara verildi.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle Dumlupınar ilçemizde 3 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

UŞAK

Uşak'ta akşam saatlerinde etkisini arttıran kar nedeniyle okullara 1 gün ara verildi.

Uşak'ta akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Banaz ilçesinde şiddetini arttıran kar yağışı, ana arter ve sokaklarda aksaklıklara sebep oldu. Bu kapsamda Banaz Kaymakamlığı, resmi sosyal medya hesabından okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

KARABÜK OVACIK

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.



Ovacık İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Spor Lisemiz hariç tüm okullarımızda eğitim öğretime Cuma günü ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimizinde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

ISPARTA

Isparta'da yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve soğuk hava nedeniyle okullar cuma günü tatil edildi.



Isparta Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:



"İlimiz genelinde 4 Mart 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personel de belirtilen süre içerisinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ilçelerimizdeki okulların tamamında Fatsa, Perşembe, Çatalpınar ilçelerimizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu ve Ünye ilçemizde kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacak.