İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan A Haber'e geçmiş olsun mesajı: "Bu çirkin saldırılar asla kabul edilemez"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kiev'de gazetecilerin saldırıya uğramasına tepki gösterdi.
Altun, "Bu çirkin saldırılar kabul edilemez" ifadelerini kullanarak A Haber ve CNN Türk'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları ifade etti:
Ukrayna'da saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Orhan Sali'nin ülkemizde tedavisi sürerken, yine Kiev dolaylarında CNN Türk ekibine yeni bir saldırıda bulunulduğu haberini aldık. En büyük tesellimiz arkadaşlarımızın durumlarının iyi olması. A Haber ve CNN Türk'e büyük geçmiş olsun.
Basın mensuplarımızı hedef alan bu çirkin saldırılar asla kabul edilemez. Onların her daim yanında ve haklarının arkasındayız. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakanlık çalışanları basın mensuplarımızın hep yanında oldular. Onlar da sağolsunlar, varolsunlar.
NE OLMUŞTU?
Lviv'de A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve kameraman Taha Hazar, Ukrayna'da arbedenin ortasında kaldı ve yaralandı.
"KABURGAM KIRILDI, ARKADAŞIMIN İSE PROTEZ DİŞİ AYRILDI"
Orhan Sali, "Lviv'de haber esnasında bir arbedenin ortasında kaldık. Nereden geldiği belli olmayan bir grubun saldırısına uğradık. Daha önceki yayınlarda da belirtmiştik. Burada kimin ne olduğu belli değil. Yaralandıktan sonra hastaneye gittik elim morardı ve şişti. Sol tarafımda da aldığım darbeler vardı. Kameraman arkadaşım Taha Hazar da başından ve yüzünden darbe aldı. Acil servise gittik. Doktorlar hızlı bir şekilde ilgilendi. Benim sol kaburgamda kırılmalar var. Taha Hazar'ın da diş protezi ayrıldı. Zorlu bir coğrafyadayız tedaviye ulaşmak zor." dedi.