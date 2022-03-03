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    • Güncel
    • 03.03.2022 13:22
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    • 03.03.2022 13:22
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kırım Tatarlarının güvenliği için kritik talimat

    Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın Ukrayna'ya saldırının başladığı ilk anlarda verdiği talimatlarda Kırım Tatarı kardeşlerimizin güvenliği konusunda yapılacaklar başta gelmektedir." açıklamasında bulundu.

    Erdoğan’dan Kırım Tatarları talimatı
    Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Kırım Tatarlarına ilişkin önemli bir paylaşımda bulundu.


    Çelik, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kırım Tatarları ile yakından ilgilendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

    "Cumhurbaşkanımızın Ukrayna'ya saldırının başladığı ilk anlarda verdiği talimatlarda Kırım Tatarı kardeşlerimizin güvenliği konusunda yapılacaklar başta gelmektedir. Kırım Tatarları en zor koşullarda her zamanki soylu duruşlarını sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti her zaman onların yanındadır."

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