Son dakika: 24'ten sonra müzik yasağı kalkacak mı? Bakan Soylu'dan flaş açıklama

Yaklaşık 2 yıldır uygulanan Koronavirüs kısıtlamaları alınan kararla kaldırıldı. Alınan yeni kararlara göre; Açık havada maske zorunluluğu ve HES kodu kaldırıldı, okullarda karantina uygulanması sona erdi ve belirtisi olmayan kişilerden test zorunluluğu kalktı.
BAKAN: DEĞERLENDİRECEĞİZ
Bakan Soylu: (Saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin) Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz.
Koronavirüste yeni döneme dair alınan kararları açıklayan Sağlık Bakanı Koca" "Müzik yasağıyla ilgili Bilim Kurulunun aldığı bir karar yoktur. Onun da yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim." dedi.