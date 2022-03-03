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    • 03.03.2022 13:09
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    • 03.03.2022 13:09
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    Son dakika: 24'ten sonra müzik yasağı kalkacak mı? Bakan Soylu'dan flaş açıklama

    Son dakika... Gece 12'den sonra müzik yasağının kaldırılıp kaldırılmadığı koronavirüste yeni dönemin başlamasıyla birlikte gündeme geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin) Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz." dedi.

    24’ten sonra müzik yasağı kalkacak mı? Flaş açıklama

    Yaklaşık 2 yıldır uygulanan Koronavirüs kısıtlamaları alınan kararla kaldırıldı. Alınan yeni kararlara göre; Açık havada maske zorunluluğu ve HES kodu kaldırıldı, okullarda karantina uygulanması sona erdi ve belirtisi olmayan kişilerden test zorunluluğu kalktı.

    BAKAN: DEĞERLENDİRECEĞİZ

    Bakan Soylu: (Saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin) Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz.

    Koronavirüste yeni döneme dair alınan kararları açıklayan Sağlık Bakanı Koca" "Müzik yasağıyla ilgili Bilim Kurulunun aldığı bir karar yoktur. Onun da yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim." dedi.

        YENİ KARARLAR

        Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, yani uçak, otobüs ve tiyatro gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıkmadı. Ama maskeyi nerede gerekiyorsa ise yanımızda taşımamız gerektiğini söylüyoruz.
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