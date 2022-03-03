Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi



SÜRPRİZ ZİYARET

Görüşme, Başkan Erdoğan'ın programında görünmüyordu. İki lider sürekli temas halinde olsa da Rusya-Ukrayna arasındaki krizin ardından ilk kez yüz yüze değerlendirme yapıyor.

Erdoğan ve Bahçeli son olarak 5 Ocak'ta Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti.