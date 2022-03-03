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    • 03.03.2022 14:41
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geliyor. Görüşme, Başkan Erdoğan'ın programında görünmüyordu. İki lider sürekli temas halinde olsa da Rusya-Ukrayna arasındaki krizin ardından ilk kez yüz yüze değerlendirme yapıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.

    Görüşme saat 14.20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.


    SÜRPRİZ ZİYARET
    Görüşme, Başkan Erdoğan'ın programında görünmüyordu. İki lider sürekli temas halinde olsa da Rusya-Ukrayna arasındaki krizin ardından ilk kez yüz yüze değerlendirme yapıyor.

    Külliye'de kritik kabul! Masada hangi konular var?

    Erdoğan ve Bahçeli son olarak 5 Ocak'ta Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti.

    Gündemde en önemli başlık Ukrayna'daki savaş. Türkiye savaşa ilişkin yoğun bir diplomasi yürütüyor.



        Gelen bilgilere göre, Erdoğan ve Bahçeli, Külliye'de Ukrayna krizine ilişkin atılan ve atılacak adımları görüşüyor. Öte yandan iki liderin siyasi partiler ve seçim yasasına ilişkin de görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

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