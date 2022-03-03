Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.
Görüşme saat 14.20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
SÜRPRİZ ZİYARET
Görüşme, Başkan Erdoğan'ın programında görünmüyordu. İki lider sürekli temas halinde olsa da Rusya-Ukrayna arasındaki krizin ardından ilk kez yüz yüze değerlendirme yapıyor.
Erdoğan ve Bahçeli son olarak 5 Ocak'ta Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti.
Gündemde en önemli başlık Ukrayna'daki savaş. Türkiye savaşa ilişkin yoğun bir diplomasi yürütüyor.