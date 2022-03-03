MHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Beşeriyetin her zamankinden daha fazla huzura, dayanışmaya ihtiyacı olduğu bir tarih döneminden geçtiğini düşünüyorum. Çatışma dinamiklerinin yaygınlaşmış olması bu düşüncemin temelini teşkil etmektedir.

Demir Perde soğuk savaşın nasıl ki simgesiyse Ukrayna'nın işgali de soğuk savaş sonrasının en ciddi krizlerinden birisi olarak sivrilmiştir. Rusya sözünde durmamış 2014'ten itibaren işgal planlarının aşama aşama tatbik etmiştir.

Putin'in tutumu devletlerarası ilişkilerde geçerli kuralların a'dan z'ye ihlalinden başka bir manaya gelmemiş, gelmeyecektir.



BM üyesi bir devletin toprakları çok tehlikeli biçimde saldırıya uğramıştır. Bu saldırı bütün vahametiyle sürmektedir. Aynı BM, yasadışı harekat karşısında cılız kınama mesajlarından başka hiçbir şey yapamamıştır.



PUTİN'E SERT TEPKİ

Putin çelişki içinde bocalıyor. Putin yalancı şahitlik yaparak işgali haklı çıkarma çabasında. Kültürel yakınlıktan bir ülkenin işgal bahanesi çıkartılıyorsa, o zaman 3 kıta bizi anlatacak ve coğrafyalar durmaksızın bizi çağıracaktır.

Donbas'ı Ukrayna'dan koparma hamleleri bölücülüktür.

Esasen Ukrayna arada kalmış, güç blokları çemberinde sıkışmıştır. Putin'in nükleer silah tehditleri, askeri konvoyların sürekli gösterimi, meskun mahal çatışmaları, yollara dökülen insanların dramı aslında güç konsolidesini hedefleyen, ülkelerin vahşi hesaplaşma özetidir.



Ukrayna neden ABD tarafından boş vaatlerde avutuldu?

Ukrayna madem NATO üyesi yapılmayacaktı, bunca yıl neden boş bahanelerle avutulmuştur. Ukrayna'yı savaş ortamına hapseden, diğer yanda Batılı ülkeler değil midir? Ahbazya ile Güney Osetya'yı Rusya'ya kaptırmak bir akılsızlığın mı yoksa bir pazarlığın mı eseri olduğu hala tartışmaya açıktır. ABD ile AB ülkeleri küresel sahnenin ön tarafından yaptırım açıklarken arka tarafında Rusya ile mutabakat zemini aramadıklarını hiç kimse iddia edemeyecek, bize de yutturamayacaktır.

Rusya'nın saldırganlığına yaptırımlar engel olamamıştır. Yeni dünya düzeni diye hikayesi yazılan çok bilinmeyenli karmaşık denklemin ABD ile Rusya arasında yeşeren bir al ver sürecinin mahsulü olduğunu görmek lazımdır.

Süreli ve bölgesel çatışmaları dönemi irtifa kaybederken sürekli iç savaşlar döneminin kapısı açılmaktadır. Ankara'dan dünyaya göz attığımızda tarihi tecrübelerimizin ışıklarını, bu karanlık oyun sahnesinde tuttuğumuzda gördüğümüz gerçekler korkunç risk ve tehditlerin vahim boyutlara dayandığıdır.

Müzakere masası silahlı çatışmaya üstün gelmelidir. Türkiye bir cephe ülkesi olmayacaktır.

BAHÇELİ'DEN 5 MADDELİK RUSYA - UKRAYNA ÖNERİLERİ

Rusya'nın BM Konseyi'ndeki kınama kararın veto hakkına sahip olması, başlı başına çarpıklıktır. Dünyanın kaderi, 5 devletin keyfine emanet edilemez. MHP olarak Rusya-Ukrayna arasındaki silahlı çatışmaların ivme kaybetmesi maksadıysa paylaşmak istediğimiz görüş ve düşüncelerimiz maddeler halinde şöyledir:

1- Ukrayna'nın egemenlik hakkına mutlak suretle saygı duyulmalı.

2- Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes tesis edilmeli.

3- Rusya ön şartsız işgalden vazgeçmeli.

4- NATO doğuya genişleme stratejisini gözden geçirmeli.

5- Krizin çözülmesi için tek seçenek diplomasi ve diyalogdur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yönlü ilişkileri kullanarak aktif arabuluculuk girişimi, samimi gayretleri bize göre kalıcı çözümün anahtarıdır.

Rusya ve Ukrayna ile masaya oturabilecek tek ülke Türkiye'dir.