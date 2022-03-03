Sözcü, Birgün, Cumhuriyet, Gazete Duvar'ın "zeytinlikler" yalanına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yanıt

CHP'nin yalan medyası Sözcü, Birgün, Cumhuriyet, Gazete Duvar'ın zeytinlikler üzerinden yaptığı algı operasyonuna cevap veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "Sahadaki zeytin ağaçları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ve uygun görüşüyle, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükteki yeni bir bölgeye taşınacaktır. Zeytin ağaçların kesilmesi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.
Hükümetin her adımını eleştirmek için yalan haberlere başvurmaktan çekinmeyen Sözcü, Birgün, Cumhuriyet, Gazete Duvar "Zeytinlikler için ölüm fermanı" diyerek halkı galeyana getirmeye çalıştı.
Yetmezmiş gibi Türk düşmanı yabancı gazeteler de yalana çanak tuttu.