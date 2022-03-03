Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Operasyonlarımız devam ediyor

UKRAYNA SİVİLLERİ KALKAN OLARAK KULLANIYOR

Çatışmalarda Ukrayna tarafında paralı askerler görüyoruz. Ukrayna sivilleri mermilere karşı kalkan olarak kullanıyor. Bizi nükleer silahla tehdit ediyorlar. Eşit şartlarda müzakereye hazırız.

Her ay bütün kahramanlarımıza 5 milyon ruble vereceğiz. Operasyon sırasında bütün gereken güvencelere sahip olacak. Gazi olma durumunda her ay maaş verilecek. Bütün bunlar kanunen gerçekleşecektir.

Çünkü oradaki askerlerimiz Rusya için savaşıyor. Onların ailelerini destekleyeceğiz ve çocuklarına eğitim vereceğiz.

MÜZAKERE GÖRÜŞMELERİ İKİNCİ KEZ BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest'te başladı.

Belarus'un Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesine Ukrayna heyeti helikopterle geldi.

Görüşmenin yapılacağı konutta Rus ve Ukrayna heyeti üyeleri bir araya gelince masa başında el sıkıştı.