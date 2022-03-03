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    • 03.03.2022 19:58
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    • 03.03.2022 20:17
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Operasyonlarımız devam ediyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, "Operasyonlarımız devam ediyor" açıklamasını yaptı. Putin ayrıca "Eşit şartlarda müzakere edilirse tüm sorunlar çözülecektir." dedi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Putin, "Operasyonlarımız devam ediyor" açıklamasını yaptı.

    Putin şunları söyledi:

    Operasyonlarımız devam ediyor. Rus ordusunun başarıları kahramanlık örneği. Ruslar ve Ukraynalılar aynı halk. Bizim askerlerimiz sivillere asla saldırmıyor. Onlar kendi vatanları için savaşıyor.

    UKRAYNA SİVİLLERİ KALKAN OLARAK KULLANIYOR
    Çatışmalarda Ukrayna tarafında paralı askerler görüyoruz. Ukrayna sivilleri mermilere karşı kalkan olarak kullanıyor. Bizi nükleer silahla tehdit ediyorlar. Eşit şartlarda müzakereye hazırız.

    Her ay bütün kahramanlarımıza 5 milyon ruble vereceğiz. Operasyon sırasında bütün gereken güvencelere sahip olacak. Gazi olma durumunda her ay maaş verilecek. Bütün bunlar kanunen gerçekleşecektir.

    Çünkü oradaki askerlerimiz Rusya için savaşıyor. Onların ailelerini destekleyeceğiz ve çocuklarına eğitim vereceğiz.

    MÜZAKERE GÖRÜŞMELERİ İKİNCİ KEZ BAŞLADI
    Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest'te başladı.

    Belarus'un Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesine Ukrayna heyeti helikopterle geldi.

    Görüşmenin yapılacağı konutta Rus ve Ukrayna heyeti üyeleri bir araya gelince masa başında el sıkıştı.

    Rusya heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak başkanlık ediyor.

    Müzakerelerde, acil olarak çatışmaların durdurulması, ateşkes, sivillerin yerleşim birimlerinden çıkarılması için tahliye koridorlarının oluşturulması ve siyasi hususların görüşülmesi bekleniyor.

        Görüşme yerine dün gelen Rus heyetinin başkanı Medinskiy, 2. tur müzakerelerin bu sabah başlayacağını duyurmuştu.

        Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ilk tur müzakereleri, 28 Şubat'ta, Belarus'un Ukrayna ile sınırındaki Gomel bölgesinde gerçekleşmiş ve 5 saat sürmüştü.

        Çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan müzakereler zaman zaman ara verilerek devam etmişti.

        Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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