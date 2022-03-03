Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy savaşın 8. gününde konuştu: "Dünya, Ukrayna konusunda çok geç kaldı"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın sekizinci gününde kameralar karşısına geçti. Hava sahasının tamamen kapatılmasını isteyen Zelenskiy, "Sadece Rusya'dan değil Belarus'tan da füzeler atılıyor, İskender füzesi atılıyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın savaş uçağına ihtiyacı olduğunu belirten Ukrayna Devlet Başkanı, "Biz Sovyet döneminden kalma uçaklar bulduk. Onlarla mı uçacağız?" sözleriyle sitem etti. Zelenskiy "Bütün dünya, Ukrayna konusunda çok geç kaldı. Bunu kendi halkları da söylüyor. Ülkelerdeki protestoları görüyorsunuz" şeklinde konuştu.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sekizinci gününde devam ediyor. Başkent Kiev'de patlamalar gece boyunca sürerken Rusya bölgedeki stratejik bölgeleri hedef almaya devam ediyor.
Öte yandan Rusya ve Ukrayna müzakereler için Belarus'un Polonya sınırında bulunan Brest şehrinde bir araya geldi.
Görüşme devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, kameralar karşısına geçti.
Zelenskiy'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Ukrayna'da ülkeme barış gelsin istiyorum, topraklarımız üzerindeyiz, her şeye hazırız. Buradaysanız doğrudan geleceğin ne olduğunu tam olarak söylemek mümkün olmayacaktır. Ama şöyle cevap vereyim; Rus ordusu kat kat fazla büyüklükte. İki üç kattan bahsetmiyorum. Tankları düşünmek lazım ya da birliklerin kuvvetlerini düşünmek lazım. 5 kat daha kuvvetliler.
Rus halkı burada ölüyor, bu savaşta ölenlerin sayısını kimse tutmuyor. Cesetleri ailelerine göstermeyecekler, burada krematoryumlar hazırlamışlar. Askerlerinin öldürdüklerini söylemeyecekler. Buraya bizi öldürmeye gelmişler. Biz onları öldürmek istemiyoruz. Burada doktorlarımız onlara müdahale ediyorlar, iyileştiriyorlar. Daha dün yaralanmış askarlere yardım ediyordu. Onlar sonuçta insanlar.
"BİZ MEDENİYETİN SINIR SAVUNMASIYIZ"
Buradaki hakikat bu. Kremasyon odası getirmişler buraya. Bu insanlar bu kremasyon odalarını kendileri için taşıyorlar. Nasıl olur da bir insan böyle eylemleri düzenleyebilir? Bu bir soykırımdır. 21. yüzyıldayız, utanç duyuyorum. 2022 yılındayız ve bu tür eylemlere tanıklık ediyoruz. Kıyamet, dünyanın sonu gibi ifadeler kullanılır. Bu tür insanlar için zaten kıyamet gelmiştir.
Biz onlar ve medeniyet arasındaki sınır savunmasını oluşturuyoruz. Ben burada Rus halkından bahsetmiyorum. Onlar da bizim gibi insanlar. Ancak onlar sokağa çıkmaktan korkuyorlar, başkanlarına ses çıkarmaya yanaşmıyorlar. Burada benden memnun olmayan insanlar sokağa çıkarlar, yanımıza gelirler, 'Vergilerimize değişiklik yaptınız biz bundan hoşlanmıyoruz' derler. Çar değilsiniz. Burası demokrasidir. Siz ülkenizin başkanısınız, zorba değilsiniz. Siz ülkenizin başkanısınız ve bu rolle elinizden geleni yapmanızı lazım. Bir şirket gibi düşünün. Böyle olduğu vakit insanlar da ülkenizle gurur duyarlar.