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    • 04.03.2022 06:57
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    Burdur’da okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Burdur’da bugün okullarda ders var mı yok mu? Burdur Valiliği açıklaması…

    Sabahın erken saatlerinden bu yana Burdur’da okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Yoğun kar yağışının görüldüğü illerde yaşayan öğrenciler, öğretmenler ve veliler bugün okullara gidilip gidilmeyeceğini öğrenmek istiyor. Burdur’da yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Peki Burdur Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi? 4 Mart Cuma Burdur’da bugün okullarda ders var mı yok mu?

    takvim.com.tr
    Burdur’da okullar tatil mi?

    Burdur'da okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Burdur'da bugün okullarda ders var mı yok mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Konuyla ilgili Burdur Valiliği açıklamasının gelip gelmediğini öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Yoğun kar yağışının yaşandığı illerde ulaşım da olumsuz etkilendiği için okula gitmek öğrenciler ve öğretmenler için oldukça zorlaşıyor. İşte tüm bilgiler…

    4 MART BURDUR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Burdur'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime kent merkezi ve 7 ilçesinde bir gün ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Arslantaş başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

    Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel riskler yüzünden, 4 Mart cuma günü, Ağlasun, Çeltikçi ve Bucak ilçeleri hariç kent merkezi ve diğer 7 ilçede Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokulları, özel eğitim okulları, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

    Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların da yüz yüze eğitimlerine bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmete bir gün ara verilmesine, kent merkezi ve belirtilen ilçelerde fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan kamu çalışanlarının da bir gün idari izinli sayılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

        METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR! ÇOK KUVVETLİ GELİYOR!

        HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu da güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak kuvvetli yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli kar şeklinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

        SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

        Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Kilis, Düzce.

        TURUNCU UYARI YAPILAN İLLER

        Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Antalya, Adana

        RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

        TURUNCU RENK: Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

        SARI RENK : Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.
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