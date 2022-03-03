Kastamonu’da okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe Kastamonu’da okullarda ders var mı yok mu? Kastamonu Valiliği açıklaması…

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Afyonkarahisar'da devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle, tüm il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerin, bir günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz."

KONYA

Konya'da üç ilçede daha okullar tatil edildi. Yapılan açıklamada "Tuzlukçu, Akşehir ve Yunak ilçelerimizde, kar yağışının yoğun devam etmesi ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için 3 Mart Perşembe günü (1) gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine(halk eğitimi kursları dahil) ve uzaktan eğitim yapılmasına; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

BURDUR

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Mart 2022 tarihinde özel eğitim anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

KASTAMONU

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, yaptığı açıklamada yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kastamonu merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime bugün ara verildiğini belirtti