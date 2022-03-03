3. cemre hangi tarihte, nereye düşecek? Cemre suya ne zaman düşüyor? Havalar ne zaman ısınmaya başlayacak?

Tüm illerden vatndaşlar Cemre suya ne zaman düşüyor sorusuna yanıt arıyor. Havaların yeniden soğumaya başlaması ve hatta kar yağışlarının yeniden yaşanmaya başlamasıyla baharın gelişini müjdeleyen cemrenin ilk ikisinin düşmesinin ardından üçüncü cemrenin ne zaman düşeceği merak edilmeye başlandı. Peki 3. cemre hangi tarihte, nereye düşecek? Havalar ne zaman ısınmaya başlayacak? İşte tüm bigiler…