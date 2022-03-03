Konya ve Muğla’da okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe Konya ve Muğla’da okullarda ders var mı yok mu? Valilik açıklaması…

Konya ve Muğla'da okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe Konya ve Muğla'da okullarda ders var mı yok mu? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Yoğun kar yağışının görüldüğü illerde ulaşım da olumsuz etkileniyor ve okullara tatil haberleri valiliklerden gelmeye devam ediyor. Konya ve Muğla Valiliği'nin konuya dair açıklamaları haberimizde yer alıyor.
KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Akşehir, Kadınhanı, Hüyük, Seydişehir ve Bozkır ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde bugün uzaktan eğitim yapılacak.
Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.
MUĞLA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?
Muğla'nın Menteşe, Yatağan ve Ula ilçelerindeki bazı okullarda, Kavaklıdere ilçesinde ise tüm temel eğitim kurumlarında kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün (3 Mart perşembe) ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisiyle oluşabilecek buzlanma tehlikesi nedeniyle ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Menteşe, Yatağan ve Ula'daki bazı okulların bugün tatil edildiği belirtildi.
Kavaklıdere'de ise tüm temel eğitim, ortaöğretim ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, bu ilçedeki kamu kurum-kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı kaydedildi.