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    • 03.03.2022 08:36
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    Konya ve Muğla’da okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe Konya ve Muğla’da okullarda ders var mı yok mu? Valilik açıklaması…

    Yoğun kar yağışının görüldüğü illerde kar tatili araştırmaları hızlandı ve Konya ve Muğla’da okullar tatil mi sorusunun yanıtı merak edilir oldu. Konya ve Muğla’da yaşayan öğrenciler, öğretmenler ve veliler bugün okullarda ders işlenip işlenmeyeceğini öğrenmek istiyor. Olumsuz hava şartları ulaşıma ve günlük hayata da yansıyor, valiliklerden peşpeşe kar tatili açıklamaları geliyor. Peki 3 Mart Perşembe Konya ve Muğla’da okullarda ders var mı yok mu? Valilik açıklaması geldi mi?

    takvim.com.tr
    Konya ve Muğla’da okullar tatil mi?

    Konya ve Muğla'da okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe Konya ve Muğla'da okullarda ders var mı yok mu? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Yoğun kar yağışının görüldüğü illerde ulaşım da olumsuz etkileniyor ve okullara tatil haberleri valiliklerden gelmeye devam ediyor. Konya ve Muğla Valiliği'nin konuya dair açıklamaları haberimizde yer alıyor.

    KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

    İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Akşehir, Kadınhanı, Hüyük, Seydişehir ve Bozkır ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde bugün uzaktan eğitim yapılacak.

    Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

    MUĞLA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

    Muğla'nın Menteşe, Yatağan ve Ula ilçelerindeki bazı okullarda, Kavaklıdere ilçesinde ise tüm temel eğitim kurumlarında kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün (3 Mart perşembe) ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisiyle oluşabilecek buzlanma tehlikesi nedeniyle ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Menteşe, Yatağan ve Ula'daki bazı okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

    Kavaklıdere'de ise tüm temel eğitim, ortaöğretim ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, bu ilçedeki kamu kurum-kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı kaydedildi.

        İŞTE 3 MART PERŞEMBE OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ GÜNCEL İLLER LİSTESİ

        ISPARTA

        ISPARTA'da öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte okullar perşembe günü tatil edildi.
        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün dün uyarıda bulunduğu Isparta'da saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı, kentte etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması başlattı. Kent merkezinde kar kalınlığı 7, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

        Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, sürücü kurslarının perşembe 1 gün tatil edildiği kaydedildi. Kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı, gerekmedikçe özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

        DENİZLİ

        Denizli'de kar yağışı nedeniyle tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi.

        Bu yüzden kent genelinde tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime 3 Mart perşembe günü ara verildiği kaydedildi.

        Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin bugün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        SİNOP

        Sinop'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte bugün kar yağışının etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

        Yağış beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitime 3 Mart perşembe günü ara verileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkati olmaları istendi.

        AFYONKARAHİSAR

        Afyonkarahisar'da kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi

        Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

        "Afyonkarahisar'da devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle, tüm il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerin, bir günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz."

        KONYA
        Konya'da üç ilçede daha okullar tatil edildi. Yapılan açıklamada "Tuzlukçu, Akşehir ve Yunak ilçelerimizde, kar yağışının yoğun devam etmesi ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için 3 Mart Perşembe günü (1) gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesine(halk eğitimi kursları dahil) ve uzaktan eğitim yapılmasına; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

        BURDUR
        Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Mart 2022 tarihinde özel eğitim anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

            KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

            Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nin güney ve doğu; İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey; Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi beklenmektedir.

            Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik ile Balıkesir'in doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            İç Anadolu Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara'nın doğusu ile Konya, Karaman, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.
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            Haberler Güncel Konya ve Muğla’da okullar tatil mi? 3 Mart Perşembe Konya ve Muğla’da okullarda ders var mı yok mu? Valilik açıklaması…
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