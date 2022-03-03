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    • 03.03.2022 17:10
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    • 03.03.2022 17:10
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    Eskişehir'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

    Eskişehir'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddia edilen zanlılara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı. Tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

    Eskişehir’de tefecilik operasyonu: 2 tutuklu

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri iddia edilen zanlılara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.

    Şüpheliler H.T, B.Ö. ile İ.K. belirlenen adreslerde yakalandı.

    Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda imzalı ve boş senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ö. ile İ.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel Eskişehir'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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