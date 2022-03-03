Son dakika: Şüpheli hareketlerde bulunuyorlardı! Özel sabotajcılar böyle enselendi
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 8. gününde çatışmalar devam ediyor. Başkent Kiev'de patlamalar gece boyunca devam etti. Ukrayna'dan yapılan açıklamada da, Kiev tren istasyonunun yakınında ısıtma hattının vurulduğu belirtildi. Bölgede çatışmalar sürerken ilginç kareler gelmeye devam ediyor. Savaşın seyrine etki etmek isteyen Rus özel sabotaj timleri Ukrayna tarafından şüpheli hareketlerde bulundukları sırada böyle yakalandılar.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 8. güne girildi. İki ülke heyetleri bugün Belarus'ta ikinci kez müzakere masasına oturacak. Çatışmaların tüm şiddetiyle sürdüğü Ukrayna'da ordu, başkent Kiev'e yürüyen Rus askerlerinin önünü kesmek için kente bağlanan köprüleri yıktı.
Dünyanın gözünün çevrildiği Ukrayna'da başkent Kiev'e girmeye çalışan Rusya, özel sabotaj timlerini kullanıyor. Ukrayna ordusu, polisi ve istihbarat güçleri de halktan imajı çizmeye çalışan sabotajcıları tespit etmeye çalışıyor.
Sabah'ın haberine göre, savaşın 8. gününde; Kiev'deki şüpheli hareketleri tespit eden Ukrayna güçleri, Rus sabotajcıları yakaladı. Sabotajcıların çantalarından çeşitli evrak ve şehir ile ilgili dökümanlar çıktı.
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy de daha önce yaptığı açıklamalarda, Rus sabotaj gruplarının Kiev'e sızdığını aktarmıştı.
Zelenskiy, "Düşman sabotaj grupları Kiev'e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun." demişti.