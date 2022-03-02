İstanbul’u Yunan toprağı gibi gösteren ABD’li CBS News kanalı uyarı mektubundan sonra Türkiye'den özür diledi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmuş durumda. Ajanslar, televizyonlar her gelişmeyi son dakika olarak izleyicilere yansıtıyor.

AMERİKAN CBS'TEN PROVOKATİF HARİTA

Rusya-Ukrayna savaşını haberleştiren kanallardan bir tanesi de ABD'li CBS kanalı idi. CBS, Rusya-Ukrayna savaşını anlatırken büyük bir skandala imza atarak Türkiye topraklarını Yunanistan'ın bir parçası olarak gösterdi.







TÜRKİYE'DEN UYARI MEKTUBU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası alanda Türkiye karşıtı dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmelerle mücadele ediyor.

CBS News'in Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstermesi üzerine harekete geçen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uyarı mektubu yazarak, bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istedi.





Altun mektubunda, şunları kaydetti:

"CBS News televizyonunun, Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberde Türkiye'nin en büyük şehri olan ve 1453'ten bu yana Türk milletinin egemenliği altında bulunan İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösterdiği dikkatime getirildi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde maksimalist talepleriyle bölgesel güvenliğe zarar verdiğini ve NATO'nun Doğu kanadını zayıflattığını göz önünde bulundurarak, kanalınızın art niyetli olmadığını umduğumuz bu hatasını resmen ve açık bir biçimde protesto ediyoruz. Yapılan hatanın tekrarlanmaması ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasını ve dün yaşanan olayla ilgili bir izahat verilmesini bekliyoruz."



CBS'TEN ÖZÜR MESAJI

CBS News kanal yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haberinde gösterilen bir haritadaki Türkiye ve İstanbul'a ilişkin yanlışı nedeniyle özür diledi.

Kanal yönetiminin özür yazısında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'u Türkiye'nin değil, yanlış bir şekilde Yunanistan'ın parçası olarak gösteren bu grafik, yapılan hatanın dikkatimize getirildiği anda düzeltilmiştir.

Tüm haberlerimizde doğruluk ilkesine bağlı kalıyoruz ve gelecekte böyle bir hatanın tekrarlanmaması için yayın süreçlerimizi tekrar gözden geçireceğiz.

Bize ulaştığınız ve CBS News adına sizden özür dileme imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim."

İNGİLİZ BBC DE KAŞIMIŞTI

Rusya ve Ukrayna arasından başlayan savaş sürerken "Montrö Boğazlar Sözleşmesi" gündeme geldi. Türkiye savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine ilişkin koşulları da kapsayan sözleşmeden taviz vermeyeceğini ve şeffaf bir şekilde uygulayacağını belirtirken İngiliz merkezli yayın organı BBC News Türkçe'den provokasyon kokan bir hareket geldi. BBC bir savaş gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anı Twitter kapak fotoğrafı olarak güncelledi. BBC'nin bu harekete tepki çekti.

Amerikan CBS News kanalı muhabirinden skandal sözler!

CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER

Amerikan CBS News kanalı muhabirinin Ukrayna'dan yaptığı canlı yayında kullandığı sözler kirli zihniyetlerini de açığa çıkardı. Muhabir canlı yayında "Burası Irak ya da Afganistan gibi onlarca yıldır çatışmaların olduğu bir yer değil; burası nispeten medeni, nispeten Avrupalı bir...şehir" diyerek dünyayı medeniler, az medeniler olarak böldükleri anlaşıldı.