SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de kapalı oturumda milletvekillerini bilgilendirdi

TBMM'de Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, birleşimin başlangıcında yürütmenin, Ukrayna'da yaşanan son gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu aktardı.

Bu isteği yerine getireceğini belirten Adan, talep olması halinde siyasi partilere de söz hakkı vereceğini söyledi.

Adan, yürütme için 20, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri için 10 ve grubu bulunmayan bir milletvekili için 5 dakika konuşma süresi tanıyacağını belirtti.

Adan, daha sonra, AK Parti Grubu'nun, oturumun kapalı yapılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu. Önergenin kabul edilmesinin ardından Adan, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışında salonun boşaltılmasını istedi. Daha sonra kapalı oturuma geçildi.

Kapalı oturumda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirdi.