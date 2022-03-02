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    • Güncel
    • 02.03.2022 15:12
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    • 02.03.2022 15:12
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    SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de kapalı oturumda milletvekillerini bilgilendirdi

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'deki kapalı oturumda milletvekillerini Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili bilgilendirdi. Kapalı oturumda Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışında yer alanlar çıkartıldı.

    AA
    TBMM’de savaş için kapalı oturum

    TBMM'de Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

    Adan, birleşimin başlangıcında yürütmenin, Ukrayna'da yaşanan son gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu aktardı.

    Bu isteği yerine getireceğini belirten Adan, talep olması halinde siyasi partilere de söz hakkı vereceğini söyledi.

    Adan, yürütme için 20, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri için 10 ve grubu bulunmayan bir milletvekili için 5 dakika konuşma süresi tanıyacağını belirtti.

    Adan, daha sonra, AK Parti Grubu'nun, oturumun kapalı yapılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu. Önergenin kabul edilmesinin ardından Adan, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışında salonun boşaltılmasını istedi. Daha sonra kapalı oturuma geçildi.

    Kapalı oturumda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendirdi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de kapalı oturumda milletvekillerini bilgilendirdi
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