Akdeniz'den de Türkiye'den de haberi yok! Meral Akşener Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gaz arama faaliyetlerinden habersiz!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda parti üyelerinin ve basının karşısına geçti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi.

DIŞ POLİTİKADAN HABERSİZ

Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları devam ederken İyi Parti Lideri Akşener, bunun aksini iddia etti. Türkiye'nin doğalgaz kaynaklarını kullanamadığını ve Akdeniz'de arama yapılmadığını iddia etti.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, ''Akdeniz'de herkes gaz arıyor, bir tek biz arayamıyoruz. Çünkü dış politikadaki politikasızlık, enerjide de bizi vuruyor.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol ve gaz arama faaliyetleri yürüttüğü için birçok defa Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile sorun yaşadığını da görmezden gelen Akşener, dış politikadan bihaber olduğunu sözleriyle gözler önüne serdi.