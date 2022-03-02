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    • 02.03.2022 15:21
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    • 02.03.2022 15:30
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    Akdeniz'den de Türkiye'den de haberi yok! Meral Akşener Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gaz arama faaliyetlerinden habersiz!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin dış politikasından bihaber olduğunu bir kez daha kanıtladı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki gaz arama faaliyetleri devam ederken, Akşener konuyla ilgili olarak "Akdeniz’de herkes gaz arıyor, bir tek biz arayamıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Akdeniz’den de Türkiye’den de haberi yok

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda parti üyelerinin ve basının karşısına geçti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi.

    DIŞ POLİTİKADAN HABERSİZ
    Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları devam ederken İyi Parti Lideri Akşener, bunun aksini iddia etti. Türkiye'nin doğalgaz kaynaklarını kullanamadığını ve Akdeniz'de arama yapılmadığını iddia etti.

    İyi Parti Genel Başkanı Akşener, ''Akdeniz'de herkes gaz arıyor, bir tek biz arayamıyoruz. Çünkü dış politikadaki politikasızlık, enerjide de bizi vuruyor.'' ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol ve gaz arama faaliyetleri yürüttüğü için birçok defa Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile sorun yaşadığını da görmezden gelen Akşener, dış politikadan bihaber olduğunu sözleriyle gözler önüne serdi.

    Bilindiği üzere Doğu Akdeniz'de başlayan Fatih, Yavuz, Kanuni keşif gemilerinin Fatih sondaj gemisinin 170 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulduğunu Başkan Erdoğan müjdelemişti.

    KILIÇDAROĞLU'NUN HIZLI DÖNÜŞÜ
    Doğalgaz arama faaliyetleirnin sonuç vermesiyle daha önce 'Ne işimiz var Akdeniz'de?' diyen ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gazı göreceksiniz Türkiye'ye getireceğim. O doğal gazın Türkiye'ye sağladığı avantaj nedir biliyor musunuz?'' diyerek hızlı bir dönüş yapmıştı.

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    Haberler Güncel Akdeniz'den de Türkiye'den de haberi yok! Meral Akşener Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gaz arama faaliyetlerinden habersiz!
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