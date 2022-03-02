Tüm illerden vatandaşlar Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? 2 Mart Çarşamba Bilim Kurulu Toplantısı bugün mü yapılacak? Maske zorunluluğu kalkacak mı? sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda kaldırılmasının ardından ülkemizde de uzun zamandır uygulanan maske takma zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağı merak konusu oldu ve gözler Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrildi, işte detaylar...
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Koronavirüs Bilim Kurulu yarın (2 Mart), salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Bugün 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere.' açıklamasında bulundu.
Koca: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız.
MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda Maske zorunluluğunun kaldırılması, aynı uygulamanın Türkiye'de ne zaman hayata geçeceği sorusunu akıllara getirdi.
Bakan Koca, salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etti.
"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."