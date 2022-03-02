Korona son durum! Sağlık Bakanlığı 2 Mart 2022 tarihli koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 02 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren tabloyu duyurdu.
1 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
28 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
27 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
26 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 02 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren tabloyu duyurdu.
1 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
28 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
27 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
26 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
25 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOS
24 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
23 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
22 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
21 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU