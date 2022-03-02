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    • 03.03.2022 09:02
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    • 03.03.2022 09:02
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    Bakan Koca son dakika açıklama: HES kodu kalktı mı? HES kodu zorunluluğu kaldırıldı mı? HES uygulaması nerelerde uygulanacak?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs Bilim Kurulunun bugün, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıkladı. Peki, HES kodu kalktı mı? Bakan Koca son dakika: HES kodu zorunluluğu kaldırıldı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Bakan Koca son dakika açıklama: HES kodu kalktı mı?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle bugün Bilim Kurulu'nun toplanacağını açıklamıştı. Saat 18:00'i işaret eden Koca, önemli bir açıklama yapacağını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklayacağı müjdenin detayları da belli olmuştu. Bunlar arasında HES kodunun kaldırılması da yer aldı. Peki, HES kodu kalktı mı? HES kodu zorunluluğu kaldırıldı mı? İşte merak edilenler!

    HES KODU KALDIRILDI MI?

    Sağlık Bakanı Koca: "HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum girişinde HES-Kodu alınmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek."

    Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    1) Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

    2) Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil

    3) Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak..

    4) Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek.

    5) Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.

    "BİR SÜREDİR BEKLENEN AÇIKLAMA"

    Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın (bugün) saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" dedi.

    İŞTE ALINMASI BEKLENEN KARARLAR

    Bakan Koca'nın açıklayacağı müjdenin detayları da belli oldu.

    1-) HES kodunun kaldırılması

    2-) PCR testinin ve maske uygulamasının gözden geçirilmesi,

    3-) Tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının durumu sonucunda Bilim Kurulu'nun vereceği karara göre müjdeli haberin açıklanacak.

        Sağlık Bakanlığınca açıklanan 1 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 59 bin 885 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu.

        Bir günde toplam 403 bin 117 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 71 bin 545 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan günün verilerini yorumladı.

        "DÜNYA GENELİNDE KISITLAMALAR KALDIRILIYOR"

        Bakan Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız." ifadelerini kullandı.
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