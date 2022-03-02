Jigololuk vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye baskın

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından Karaman merkezli İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 250 polisin katıldığı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise dolandırıcılık olaylarında kullanılan bilgisayarlar, cep telefonları, yabancı uyruklular adına açılmış sim kartları, banka kartları, dijital materyaller ve bu suçtan elde edildiği değerlendirilen paralara el koyuldu.