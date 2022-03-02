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    • 02.03.2022 14:13
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    Jigololuk vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye baskın

    Karaman merkezli, İzmir ve İstanbul'da jigololuk vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Jigololuk vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye baskın

    Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan, kişileri yüksek miktarda para kazanma ve jigololuk vaadiyle kandıran bir örgütün olduğuna yönelik suç duyurusunun ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

    Polis, araştırmasında, şüphelilerin İstanbul'un Esenyurt ilçesinde farklı adreslerdeki ofislerden telefonla ulaştıkları kişileri, jigololuk sayesinde yüksek miktarda para kazanabilecekleri ve bu sisteme dahil olmak için de verilen banka hesaplarına yüksek miktarlarda para yatırmalarını söyleyip, ağlarına düşürerek dolandırdıklarını belirledi.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON
    Teknik ve fiziki çalışmaların ardından Karaman merkezli İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 250 polisin katıldığı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise dolandırıcılık olaylarında kullanılan bilgisayarlar, cep telefonları, yabancı uyruklular adına açılmış sim kartları, banka kartları, dijital materyaller ve bu suçtan elde edildiği değerlendirilen paralara el koyuldu.

        'Nitelikli dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'şantaj' suçundan gözaltına alınan 15 kişi, Ermenek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerden 11'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı, 4'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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