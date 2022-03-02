"6 gündür tuvaletteyim" Annesiyle konuşan Ukraynalı Yulia’nın gözyaşları: Cehennem gibi bir şey

Gözyaşlarına boğulan Yulia, "Annem, babam, kardeşim, büyükannem ve büyükbabam çok kötü durumdalar. Çok korkuyorlar. Hep konuşuyoruz, merak ediyoruz, yiyecekleri var mı yok mu? Bomba sesleri geliyormuş, insanlara sürekli saldırıyorlarmış. Anlatılmaz bir his. Ukrayna'ya gitmek istiyorum; ama ailem 'imkansız burası çok kötü' diyor. Türkiye'ye dönmek istiyorlar; ama yaşlı büyükannem ve büyükbabam var, annem babam da gelemez. Ukrayna'da kalmak zorundalar" diye konuştu.