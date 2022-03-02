Tüm illerden vatandaşlar 2 Mart su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? İstanbul'da bugün hangi ilçelere su verilmeyecek? Sular saat kaçta gelecek? sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Anadolu yakası ve Avrupa yakasında toplamda 7 ilçede su verilmeyeceğini ve 18 saatlik kesinti yaşanacağını duyurmuştu, vatandaşlar merakla suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...