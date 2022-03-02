Tüm illerden vatandaşlar 2 Mart su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? İstanbul'da bugün hangi ilçelere su verilmeyecek? Sular saat kaçta gelecek? sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Anadolu yakası ve Avrupa yakasında toplamda 7 ilçede su verilmeyeceğini ve 18 saatlik kesinti yaşanacağını duyurmuştu, vatandaşlar merakla suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...
2 MART SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER HANGİLERİ?
İSKİ'den yapılan açıklama şu şekilde: "Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı sebebiyle 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen ilçe ve mahallelerde su kesintisinin yaşandığı duyuruldu.Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle; aynı çalışmanın devamında 2 Mart 2022 Çarşamba günü 05.00 ila 23.00 saatleri arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinin bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecektir."
BUGÜN SU VERİLMEYECEK İLÇELER/MAHALLELER
1 Mart 2022 Salı 09.00 ila 2 Mart 2022 Çarşamba 03.00 saatleri arasında 18 saat süre ile kesinti uygulanacak mahalleler:
Üsküdar İlçesi: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.
Ümraniye İlçesi: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.
Beykoz İlçesi: Yeni Mahalle'nin bir kısmı.