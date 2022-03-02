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    2 Mart su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? İstanbul’da bugün hangi ilçelere su verilmeyecek? Sular saat kaçta gelecek?

    Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar 2 Mart su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) dün 18 saatlik su kesintisinin başladığını duyurmuştu ve bugün de hangi mahallelerde suların akmayacağı merak edilir oldu. Evlerinde suların kesik olduğunu görenler ne zaman geri geleceğini öğrenmek istiyor. Peki İstanbul’da bugün hangi ilçelere su verilmeyecek? Sular saat kaçta gelecek?

    takvim.com.tr
    2 Mart su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri?

    Tüm illerden vatandaşlar 2 Mart su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? İstanbul'da bugün hangi ilçelere su verilmeyecek? Sular saat kaçta gelecek? sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Anadolu yakası ve Avrupa yakasında toplamda 7 ilçede su verilmeyeceğini ve 18 saatlik kesinti yaşanacağını duyurmuştu, vatandaşlar merakla suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...

    2 MART SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER HANGİLERİ?

    İSKİ'den yapılan açıklama şu şekilde: "Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı sebebiyle 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen ilçe ve mahallelerde su kesintisinin yaşandığı duyuruldu.Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle; aynı çalışmanın devamında 2 Mart 2022 Çarşamba günü 05.00 ila 23.00 saatleri arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinin bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecektir."

    BUGÜN SU VERİLMEYECEK İLÇELER/MAHALLELER

    1 Mart 2022 Salı 09.00 ila 2 Mart 2022 Çarşamba 03.00 saatleri arasında 18 saat süre ile kesinti uygulanacak mahalleler:

    Üsküdar İlçesi: Ferah, Küçükçamlıca, Kısıklı, Burhaniye, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Bulgurlu, Kuleli, Cumhuriyet ve Küplüce Mahalleleri.

    Ümraniye İlçesi: Namık Kemal, Esenevler, İstiklal, Atatürk, Tantavi, Yamanevler, Armağan evler, Hekimbaşı, Atakent, Saray, Kazım Karabekir, Site, Topağacı, Elmalı, Kent, Dumlupınar ve İnkılap Mahalleleri.

    Beykoz İlçesi: Yeni Mahalle'nin bir kısmı.

        2 Mart 2022 Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arasında 18 saat süre ile kesinti uygulanacak mahalleler:

        Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

        Maltepe İlçesi: Fındıklı Mahallesi.

        Pendik İlçesi: Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

        Tuzla İlçesi: İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.
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        Haberler Güncel 2 Mart su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? İstanbul’da bugün hangi ilçelere su verilmeyecek? Sular saat kaçta gelecek?
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