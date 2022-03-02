Son dakika: Gözler Bilim Kurulu toplantısında! Maskeler kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Koca "Bir süredir beklenen açıklama olacak" demişti

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 719 bin 490 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.