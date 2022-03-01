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    • 01.03.2022 19:01
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    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar son gelişmeleri aktardı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus güçlerinin Kiev'e yönelik saldırıları da artmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar son gelişmleri aktardı. Bodnar yaptığı açıklamada "Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı. 5 gündür devam eden savaştan dolayı 359'den fazla can kaybı yaşadık, bin 684 kişi yaralandı. Bunlardan 116'sı çocuk." dedi.

    AJANSLAR
    Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi gelişmeleri aktardı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus güçlerinin Kiev'e yönelik saldırıları da artmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar son gelişmleri aktardı.

    İşte açıklamalardan öne çıkan başlıklar:

    Bizim cevabımız çok net. Ukrayna'yı teslim etmeyeceğiz. Biz de bu savaşa son vererek barışçıl şekilde bunların çözülmesinden yanayız. Müzakerenin İstanbul'da yapılmasını tercih ederiz.

    Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi. Silahlarınızı bırakın teslim olun gibi. Bu müzakere toplantısı Rusya'nın barışa dönmek istemediğini gösterdi.

    Kiev'in savunması gayet güçlü. Neredeyse yarın söz konusu hava savunma sistemlerimiz AB'den gelecek sistemler ile güçlendirilecektir. Ukraynayı korumamız açısından Kiev'in stratejik önemi var.

    (Montrö Sözleşmesi) "Türkiye bu bağlamda anlaşmanın maddelerine titizlikle uyuyor ve bu yüzden minnettarız. Bugünkü durumda çok adil bir karar ve uygulanması lazım. Ukrayna'da savaş devam ediyor. Rusya'nın askeri operasyon olarak adlandırıldığı olay Ukrayna halkına yapılan bir soykırımdır."

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    Haberler Güncel Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar son gelişmeleri aktardı
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