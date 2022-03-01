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    • 01.03.2022 20:20
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 1 Mart 2022 tarihli koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 01 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren tabloyu duyurdu. Son 24 saatte 403 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 28 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

    "YAYGIN MÜCADELE AŞIYLA VERİLİYOR"
    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız" ifadelerini kullandı.

    28 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        26 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOS

        24 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

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            22 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            21 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 1 Mart 2022 tarihli koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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