Son dakika: Sağlık Bakanlığı 1 Mart 2022 tarihli koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.



"YAYGIN MÜCADELE AŞIYLA VERİLİYOR"

Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız" ifadelerini kullandı.