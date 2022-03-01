SON DAKİKA: Maskeler kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda akıllara maske zorunluluğu geldi.

"BİR SÜREDİR BEKLENEN BİR AÇIKLAMA"

Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde: "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00'DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."