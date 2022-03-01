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    • Güncel
    • 01.03.2022 16:10
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    • 01.03.2022 16:30
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    SON DAKİKA: Maskeler kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı sonrası akıllara "maskeler kalkıyor mu" sorusu geldi. Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

    Maskeler kalkıyor mu?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda akıllara maske zorunluluğu geldi.

    "BİR SÜREDİR BEKLENEN BİR AÇIKLAMA"
    Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde: "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00'DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."

    KORONAVİRÜSTE SON DURUM
    Sağlık Bakanlığı 28 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.

    Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız." ifadelerini kullandı.

    27 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        26 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOS

        24 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            20 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            19 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                17 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                16 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                15 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    14 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    13 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    12 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    11 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
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                        Haberler Güncel SON DAKİKA: Maskeler kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama
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