SON DAKİKA: Maskeler kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda akıllara maske zorunluluğu geldi.
"BİR SÜREDİR BEKLENEN BİR AÇIKLAMA"
Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde: "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00'DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."
KORONAVİRÜSTE SON DURUM
Sağlık Bakanlığı 28 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 275 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.
Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız." ifadelerini kullandı.
27 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU