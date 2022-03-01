Bakan Koca AÇIKLADI: Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Maskeler kalkıyor mu? Bugün saat 18.00'den itibaren...

Maskelerin kalkıp kalkmayacağı konusunda son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda maske yasağı hakkında açıklama yapacağını duyurmuştu. Koca son olarak bugünü işaret edip, "Bir süredir beklenen açıklamayı yapacağım" sözlerine yer verdi. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında, "Maskeler kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Maske yasağı kalktı mı?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte konu hakkında son dakika açıklamalar...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın düzenlenecek olan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından bir süredir beklenen açıklamayı yapacağını duyurdu.