Bakan Koca AÇIKLADI: Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Maskeler kalkıyor mu? Bugün saat 18.00'den itibaren...

Maskelerin kalkıp kalkmayacağı konusunda son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda maske yasağı hakkında açıklama yapacağını duyurmuştu. Koca son olarak bugünü işaret edip, "Bir süredir beklenen açıklamayı yapacağım" sözlerine yer verdi. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında, "Maskeler kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Maske yasağı kalktı mı?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte konu hakkında son dakika açıklamalar...
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın düzenlenecek olan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından bir süredir beklenen açıklamayı yapacağını duyurdu.
'BEKLENEN AÇIKLAMA OLACAĞINA İNANIYORUM'
Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00'DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." diye konuştu.
MASKE KULLANIMI AZALDI
Koronavirüsün ilk zamanlarına kıyasla maske satışlarının neredeyse yarı yarıya düştüğünü söyleyen eczacı Kübra Yılmaz, " İlk zamanlar maskeye çok talep vardı, maske bulamıyorduk. Satacak stok yapamıyorduk ama şimdi neredeyse yarı yarıya düştü. İlk zamanlar 50 kutu satıyorsak şu an 15-20 kutu anca satıyoruz. Bunda aşının etkisi de var, aşıyla birlikte insanlar biraz daha rahatladı. Bu yüzden çoğu kişi de sokakta maskesiz geziyor, bu da maske satışlarını düşürdü" dedi.
İnsanların koronavirüse alıştığını düşündüğünü belirten eczacı Polat Peker de, "Maske satışlarımız eskiye nazaran oldukça düşük. Bir ara çok hızlıydı ama şimdi o kadar değil. Neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. ifadelerini kullandı.