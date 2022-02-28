AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türk vatandaşlarının tahliyesi için tren tahsis edildi!

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Ukrayna'daki vatandaşlarımızın dikkatine: Bugün saat 20.00'de Harkiv'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Kiev Büyükelçiliği tüm ihtiyaçlar için görev başındadır" açıklamasında bulundu.