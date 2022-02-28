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    • Güncel
    • 28.02.2022 14:22
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    • 28.02.2022 14:32
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türk vatandaşlarının tahliyesi için tren tahsis edildi!

    AK Parti Sözcüsü Çelik, "Ukrayna’daki vatandaşlarımızın dikkatine: Bugün saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Kiev Büyükelçiliği tüm ihtiyaçlar için görev başındadır" açıklamasında bulundu.

    Türk vatandaşlarının tahliyesi için flaş hamle!

    AK Parti Sözcüsü Çelik, "Ukrayna'daki vatandaşlarımızın dikkatine: Bugün saat 20.00'de Harkiv'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Kiev Büyükelçiliği tüm ihtiyaçlar için görev başındadır" açıklamasında bulundu.

    Ömer Çelik sözlerine şu şekilde devam etti: "Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00'e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir."

    İLK KAFİLE DÜN GELMİŞTİ
    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının bulunduğu ilk kafile, ülkeye dün giriş yaptı.

        Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının bulunduğu ilk kafile, ülkeye giriş yaptı.

        Sınır kapılarındaki yoğunluklara bağlı olarak uzun süren yolculuğun ardından Ukrayna'nın Odesa kentinden tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan ilk otobüs, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan dün yurda giriş yaptı.

        İşlemleri için otobüslerden inen vatandaşların sevinçleri gözlerinden okundu.
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        Haberler Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türk vatandaşlarının tahliyesi için tren tahsis edildi!
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