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    • 28.02.2022 17:38
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    • 28.02.2022 17:50
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    Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin karar: 7 sanığa 6 yıl 8 ay ile 16 yıl 3 ay arasında hapis

    Son dakika haberi... Sakarya'nın Hendeki ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada 7 sanığa, 6 yıl 8 ay ile 16 yıl 3 ay arasında hapis cezası verildi. Ceza alan sanıklar arasında fabrika sahipleri Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun da var.

    Havai fişek patlamasında karar! İşte cezalar

    Sakarya'da bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamanın davasında mahkeme kararı açıkladı.

    İş güvenliği uzmanı Aslı Bozkurt'a, sorumlu personel Ahmet Çağrıcı'ya, genel ustabaşı Erşan Öztürk'e, fabrika sorumlu müdürü Asiye Angın'a 'Bilinçli ve taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 6 yıl 8'er ay, genel ustabaşı Hasan Ali Velioğlu'na 12 yıl 6 ay, fabrika sahipleri Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Ergenç Coşkun'a ise 16 yıl 3'er ay hapis cezası verilmesine karar verildi.

    Tutuklu yargılanan Hasan Ali Velioğlu verilen kararın ardından tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

    NE OLMUŞTU?
    Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi de yaralanmıştı.

    İlçenin Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm arazi üzerine kurulu fabrikada 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen patlama, olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından da duyuldu.

    Patlamanın ardından bölgede sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerinden oluşan 713 personel, 182 araç, 2 arama köpeği, 2 ambulans helikopter, 2 söndürme helikopteri ve 1 söndürme uçağı görevlendirildi.

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    Haberler Güncel Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin karar: 7 sanığa 6 yıl 8 ay ile 16 yıl 3 ay arasında hapis
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