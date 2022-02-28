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    • 28.02.2022 18:19
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    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in acı günü! Ağabeyi Ahmet Demir hayatını kaybetti

    Cumhrubaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in, Eskişehir'de vefat eden ağabeyi Ahmet Demir (73) son yolculuğuna uğurlandı.

    DHA
    İsmail Demir’in acı günü

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in ağabeyi Ahmet Demir, Eskişehir'de hayatını kaybetti.

    Ahmet Demir için Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Törene İsmail Demir'in yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile çok sayıda kişi katıldı.
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        Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in acı günü! Ağabeyi Ahmet Demir hayatını kaybetti
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