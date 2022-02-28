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    • Güncel
    • 28.02.2022 19:40
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    • 28.02.2022 19:40
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    Muğla'da, aranan FETÖ firarisi saklandığı evde paketlendi

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında FETÖ'den kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası olan 39 yaşındaki Mehmet Karatosun, gelen ihbar üzerine yapılan operasyon sonucunda yakalandı.

    DHA
    FETÖ firarisi saklandığı evde paketlendi

    Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Mehmet Karatosun (39) yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karatosun, tutuklandı.

    Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Karatosun'un ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde ilçe merkezinde belirlenen adrese düzenlediği baskınla Karatosun'u yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karatosun tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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    Haberler Güncel Muğla'da, aranan FETÖ firarisi saklandığı evde paketlendi
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