Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Şule Yüksel Şenler Vakfının tanıtımı ve "Şule" belgeseli gösterimi programına katıldı. Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak etti.
Başkan Erdoğan'ın programda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
Milletin ve memleketin daha ağır bedeller ödememesi için gayret gösteren isimsiz kahramanlara teşekkür ediyorum. Milletimiz o meşum günlerde dik duranlarla darbeye, darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır.
DİĞER TARAFTA BAŞKALARI BAŞKA TÜR TOPLANTILAR YAPIYORLAR
Biz bugün burada fikrin, inancın, düşüncenin mücadelesinin ardından gidenlerle bu toplantıyı yaparken diğer tarafta başkaları başka tür toplantılar yapıyorlar. Az önce Şule belgeselinde de izlediğimiz gibi bu ülkede demek ki bu bağımsızlık mücadelesini verenler olduğu gibi bunun aksinin mücadelesini verenler var, kıyamete kadar da olacak.
TARİHTE İLK KEZ HUKUK ÖNÜNDE DE HESAP VERDİLER
Millet iradesine kastedenlerle işledikleri suçun hesabını tarihte ilk kez hukuk önünde vermek zorunda da kalmışlardır. Ülkemizdeki hak ve adalet mücadelesinin anıt isimlerinden birisi hiç şüphesiz Şule Yüksel Şenler'dir. Evliliğimize vesile olmasının yanı sıra ülkemizin en karanlık dönemlerinde kalemi ile verdiği mücadele ile bizlere rehberlik etti.