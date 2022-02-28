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    • Güncel
    • 28.02.2022 10:55
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    • 28.02.2022 11:24
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    Son dakika: 12-18 Şubat vaka haritası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı

    Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." sözleriyle son güncel il il koronavirüs vaka haritası paylaşımında bulundu.

    Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." sözleriyle son güncel il il koronavirüs vaka haritası paylaşımında bulundu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

    VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL
    12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralandı:

    Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin

    SON 24 SAATTE KORONAVİRÜSTE SON DURUM
    Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

        Buna göre, son 24 saatte 421 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 85 bin 552 oldu.

        18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,05, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,91 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 503 bin 292 doza yükseldi.

        18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

            En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzde 85'imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı." ifadelerini kullandı.
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            Haberler Güncel Son dakika: 12-18 Şubat vaka haritası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı
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