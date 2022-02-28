Son dakika: 12-18 Şubat vaka haritası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL

12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralandı:

Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin