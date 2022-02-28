Son dakika: 12-18 Şubat vaka haritası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." sözleriyle son güncel il il koronavirüs vaka haritası paylaşımında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL
12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralandı:
Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin
SON 24 SAATTE KORONAVİRÜSTE SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.