MSB ASAL 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2022?

Vatani görevini yapmak için silah altına alınacak binlerce gencin askerlik yerleri belli oluyor. Askerlik yerleri E-Devlet vasıtasıyla da kolaylıkla öğrenilebiliyor. Peki, Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2022? MSB ASAL 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? İşte merak eidlenler!
MAYIS 2022 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU
Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.