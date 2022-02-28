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    • 01.03.2022 13:11
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    • 01.03.2022 13:11
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    MSB ASAL 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2022?

    Mayıs celbinde silahaltına alıncak olan binlerce genç askerlik yerleri duyuruldu mı sorusuna cevap arıyor. MSB doğrultusundan son oluşturulan açıklamada, "Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten ya da en yakın askerlik şubesine başvuru ederek yaptırmaları gerekmektedir." denilmişti. Peki, Mayıs celbi ne vakit açıklanacak 2022? MSB ASAL 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2022?

    Vatani görevini yapmak için silah altına alınacak binlerce gencin askerlik yerleri belli oluyor. Askerlik yerleri E-Devlet vasıtasıyla da kolaylıkla öğrenilebiliyor. Peki, Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2022? MSB ASAL 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? İşte merak eidlenler!

    MAYIS 2022 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

    Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

    Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

        31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 28.02.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

        SONUÇ TARİHİ!

        Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
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        Haberler Güncel MSB ASAL 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri hangi tarihte belli olacak? Mayıs celbi ne zaman açıklanacak 2022?
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