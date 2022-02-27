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    • 27.02.2022 10:01
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    Miraç Kandili mesajları 2022! En güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli ve resimsiz Whatsapp, SMS Miraç Kandili mesajları, sözleri!

    Müslüman vatandaşlar sabah saatlerinden bu yana Miraç Kandili mesajları 2022 arşatırmasını yoğun bir şekilde yapmaya başladı. Mübarek üç aylar idrak edilirken 2022 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili geldi çattı ve ibadetlerini yerine getirirken sevdiklerine de bu günü hatırlatmak ve onları da ibadete davet etmek isteyenler en güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli ve resimsiz Whatsapp, SMS Miraç Kandili mesajları, sözlerini göndermek istiyor. Uzakta da olsa sevdiklerinizle bu özel günü paylaşacağınız en yeni ve özel Miraç Kandili mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Miraç Kandili mesajları 2022!

    Miraç Kandili mesajları 2022! En güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli ve resimsiz Whatsapp, SMS Miraç Kandili mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden İslam alemi bu özel günü bekliyordu ve eller semaya yükselecek bol bol dualar okunacak, tövbeler edilecek. Sevdiklerine bugünün önemini vurgulamak ve onları da ibadete davet etmek isteyenler için en unutulmaz Miraç Kandili mesajlarını haberimizde derledik.

    EN GÜZEL VE ANLAMLI, RESİMLİ VE RESİMSİZ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

    -Tüm Müslüman aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah 'Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.

    -Bugün ellerini semaya, gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç, çünkü bugün miraç kandili, kandiliniz mübarek olsun.

    -Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun.. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle.. Herkese hayırlı günler.

    -Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

    -Mü'min, kulluk elbisesi günahlarla yıprandığında, onu tövbe iğnesiyle yamayandır. (Hadis-i Serif) Miraç Geceniz Mübarek Olsun

    -Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

    -Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.

    -İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi kutlarım.

    -Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!

    -Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım

        -Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun...

        -Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuğu; sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olması dileğiyle Miraç kandilimiz hayırlı olsun.

        -Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Miraç kandiliniz kutlu olsun...

        -Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

        -Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. İyi Kandiller….

        -Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

        -Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

        -Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

        -Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

        -Sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olsun. Miraç kandilimiz hayırlı olsun…

        -İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle... Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım.

        -Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!
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        Haberler Güncel Miraç Kandili mesajları 2022! En güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli ve resimsiz Whatsapp, SMS Miraç Kandili mesajları, sözleri!
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