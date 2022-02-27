Miraç Kandili mesajları 2022! En güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli ve resimsiz Whatsapp, SMS Miraç Kandili mesajları, sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden İslam alemi bu özel günü bekliyordu ve eller semaya yükselecek bol bol dualar okunacak, tövbeler edilecek. Sevdiklerine bugünün önemini vurgulamak ve onları da ibadete davet etmek isteyenler için en unutulmaz Miraç Kandili mesajlarını haberimizde derledik.
EN GÜZEL VE ANLAMLI, RESİMLİ VE RESİMSİZ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI
-Tüm Müslüman aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah 'Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.
-Bugün ellerini semaya, gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç, çünkü bugün miraç kandili, kandiliniz mübarek olsun.
-Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun.. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle.. Herkese hayırlı günler.
-Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
-Mü'min, kulluk elbisesi günahlarla yıprandığında, onu tövbe iğnesiyle yamayandır. (Hadis-i Serif) Miraç Geceniz Mübarek Olsun
-Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
-Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.
-İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi kutlarım.
-Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!
-Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım