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    • 27.02.2022 20:07
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Şubat 2022 tarihli koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 27 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren tabloyu duyurdu. Son 24 saatte 394 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.İşte haberin detayları ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 27 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 394 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 792 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

    DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız" açıklamasında bulundu.

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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Şubat 2022 tarihli koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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