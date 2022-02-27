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    • 27.02.2022 09:07
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    Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında Elon Musk devreye girdi! Starlink uydularını aktifleştirdi

    Son dakika... Ukrayna - Rusya savaşında 4'üncü güne girilirken bölgeden üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Başkent Kiev'de siren sesleri yankılanırken, ülkenin kuzeydoğusundaki Kharkiv'e bombalar yağıyor. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, Elon Musk'a bir çağrıda bulunmuştu. Fedorov, "Sizden Starlink istasyonlarınızı Ukrayna'ya sağlamanızı ve aklı başında Rusları ayağa kaldırmanızı talep ediyoruz." ifadesini kullandı. Elon Musk da, çağrıyı yanıtsız bırakmayak, "Starlink hizmeti şu anda Ukrayna'da aktif. Daha çok terminal de yolda." dedi.

    Elon Musk devreye girdi! Starlink uydularını aktifleştirdi

    Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uydu interneti sistemi projesi Starlink'i Ukrayna'da kullanıma açtığını duyurdu. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, resmi Twitter hesabından Musk'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.

    Fedorov paylaşımında, "Siz Mars'ı kolonize etmeye çalışırken, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarılı bir şekilde dünyaya inerken, Rus roketleri Ukraynalı sivil halkın üzerine iniyor! Sizden Starlink istasyonlarınızı Ukrayna'ya sağlamanızı ve aklı başında Rusları ayağa kaldırmanızı talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

    Musk ise Fedorov'un paylaşımına verdiği yanıtta, "Starlink hizmeti şu anda Ukrayna'da aktif. Daha çok terminal de yolda." yanıtını verdi.
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        Haberler Güncel Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında Elon Musk devreye girdi! Starlink uydularını aktifleştirdi
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