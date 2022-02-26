Bomba seslerinin içinde Ukrayna’da ilk doğum

Son dakika Rusya Ukrayna savaşı gelişmeleri... Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduya verdiği emir ile başlayan Rusya - Ukrayna savaşının 3'üncü gününde de bölgeden çatışma haberleri geliyor.
SAVAŞIN BEBEKLERİ
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Kiev'de metroya sığınananlardan biri olan 23 yaşındaki bir kadın, metroda bebeğini dünyaya getirdi. dün akşam saatlerinde Kiev'de bomba ve silah sesleri yükselirken, metroya sığınan hamile bir kadın doğum yaptı.
MIA ADINI VERDİ
Kadının çığlıklarını duyan Ukrayna polisi, yardıma gelerek ambulans çağırdı. Doğumdan sonra hastaneye kaldırılan kadının ve Mia adı verilen bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.