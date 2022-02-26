Türkiye'den 'Hocalı katliamı' açıklaması: Kardeş Azerbaycan’ın acısını acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz

Bakanlığın yayımladığı mesajda, Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrine yönelik saldırılarda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 613 Azerbaycanlının katledildiği ve yüzlerce Azerbaycan vatandaşının yaralandığı anımsatıldı. 1000'den fazla kişinin Ermenistan güçleri tarafından esir alındığı belirtilerek, "Kayıpların akıbeti ise bu güne kadar hala aydınlatılamamıştır. 30 yıl önce dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, kardeş Azerbaycan'ın acısını, acımız olarak kabul ediyor ve en derinden paylaşıyoruz. Hocalı katliamında hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm can Azerbaycan halkına en içten başsağlığı dileklerimizi yineliyor ve hayatını kaybedenlerin aziz hatıralarını saygıyla yad ediyoruz" denildi.
30 YILDIR DİNMEYEN ACI "HOCALI KATLİAMI"
Azerbaycanlılar, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamın kurbanlarını anıyor.
Hocalı Katliamı'nın üzerinden 30 yıl geçti fakat acısı bugün de Azerbaycanlıların kalbinde tazeliğini koruyor. Her yıl Hocalı'yı mağlup halk olarak anan Azerbaycanlılar, ordularının 2020'de 44 günlük savaşta kazandığı zafer dolayısıyla 2 yıldır şehitlerini galip bir halk olarak anıyor.
İnsanlık tarihine kara bir leke olarak yazılan bu katliam, hiçbir zaman unutulmayacak olsa da işgal altındaki toprakların kurtarılması, Azerbaycanlıların kalbine su serpti. Azerbaycanlıların şimdi tek istediği, Hocalı Katliamı'nın faillerinin yargı önüne çıkartılması ve adaletin yerini bulması.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı işgal için harekete geçti.