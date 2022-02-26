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    • 27.02.2022 00:09
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    • 27.02.2022 00:09
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: Yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ediyorum

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri harekata ilişkin mesaj paylaştı. Erdoğan paylaştığı mesajda "Bir anne, bir kadın olarak #Ukrayna'da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ediyorum. Başta kadınları ve çocukları etkileyen savaşlar, insanlık tarihinin kara lekeleridir. Savaşların tarafları kadar, sessiz kalıp göz yumanlar da bu kara lekenin sorumluluğunu vicdanlarında taşımalıdır." dedi.

    Emine Erdoğan’dan Ukrayna mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri harekata ilişkin mesaj paylaştı.

    Erdoğan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

    Bir anne, bir kadın olarak #Ukrayna'da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ediyorum. Başta kadınları ve çocukları etkileyen savaşlar, insanlık tarihinin kara lekeleridir. Savaşların tarafları kadar, sessiz kalıp göz yumanlar da bu kara lekenin sorumluluğunu vicdanlarında taşımalıdır.

    Unutmayalım; savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir. Din, dil, ırk farketmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Uluslararası toplumu, barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: Yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ediyorum
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