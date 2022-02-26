HAVA DURUMU | Kar yağışı geri geliyor! İstanbul ve Ankara için çok kritik uyarı! 27 Şubat - 3 Mart



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batısının, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli'nin kuzey ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam saatlerinde bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde kuzey ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.