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    • 25.02.2022 20:20
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    CHP medyasında yeni panik: Elektrik Mühendisleri Odası seçimleri

    Dünya genelinde yaşanan enerji krizi sonrası oluşan fiyatlanmayı bahane ederek iktidarı hedef alan CHP ve medyasını yeni bir panik sardı. CHP’ye yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet ve BirGün gibi yayın organları muhalefet ile birlikte elektrik faturaları üzerinden manipülatif çıkışlar yapan Elektrik Mühendisleri Odası’nın seçimlerini gündemine aldı. Ankara’da gerçekleştirilen EMO seçimlerini kaybeden “Demokrat Mühendisler Platformu”nu köşe yazılarına ve manşetlerine taşıyan CHP medyası yaklaşan EMO İstanbul seçimleri için yine elektrik zamlarını bahane ederek Demokrat Mühendisler Platformu’na destek istedi.

    takvim.com.tr
    CHP medyasında yeni panik

    Algı ve manipülatif haberleriyle gündemi meşgul eden CHP medyasının yeni gündemi Elektrik Mühendisleri Odası seçimleri oldu.

    ANKARA'YI KAYBETTİLER
    Elektrik faturaları üzerinden iktidarı hedef alan çıkışlar yapan Elektrik Mühendisleri Odası'nın Ankara seçimleri geçtiğimiz günlerde yapıldı.

    Seçimi muhalefete yakınlığıyla bilinen, 'Demokrat Mühendisler Platformu' kaybederken Frekans Mühendisler Platformu 1250 oy alarak seçilen taraf oldu.

    EMO Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, seçimde, Frekans Mühendisler Platformu 1250 oy alarak seçilen taraf olurken, Demokrat Mühendisler Platformu 1123 ve Direnç Çağdaş Mühendisler Platformu ise 953 oy aldı.

    CHP MEDYASINI PANİK SARDI
    Muhalefete yakın platformun Ankara'daki seçimi kaybetmesinin ardından CHP medyası İstanbul seçimleri için devreye girdi.

    EMRE KONGAR KÖŞESİNDEN DESTEK İSTEDİ
    Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Emre Kongar, "Herkes Ukrayna'ya bakarken iki toplantı" başlığıyla kaleme aldığı yazıyla EMO seçimlerini köşesine taşıdı.

    İstanbul seçimlerinde Demokrat Mühendisler Platformu'nun desteklenmesini isteyen Kongar seçimlerde "İstanbul EMO seçimleri elektrik zamlarının üstünün örtülmesi için iktidara altın fırsat sunabilir" şeklinde algı içerikli ifadelere imza attı.

        BİR PANİK HAMLESİ DE BİRGÜN'DEN
        Cumhuriyet ve Kongar'ın yanı sıra bir panik hamlesi de BirGün Gazetesi'nden geldi.

        EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adayları Saadet Nuruilah Güleç ve Dağıstan Bekiroğlu ile bir röportaj yapan BirGün EMO İstanbul Şube seçimlerine tek liste olarak katılan 'Demokrat Mühendisler'e destek istedi.

        "Demokrat Elektrik Mühendisleri İstanbul'da seçimlere çağırıyor: 'En önemli ilke kamu yararı'" başlığıyla servis edilen röportajda Güleç ve Bekiroğlu'nun dünya genelinde yaşanan krizi Türkiye özeline çekerek iktidarı hedef alan açıklamalarına yer verildi.

        EMO PANİK POMPALIYOR CHP MEDYASI HABERLEŞTİRİYOR
        Öte yandan CHP'ye yakın Sözcü, Cumhuriyet ve BirGün gibi yayın organları, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Bülent Pala'nın enerji fiyatları üzerinden pompaladığı panik havasını sık sık haberleştiriyor.

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