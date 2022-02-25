CHP medyasında yeni panik: Elektrik Mühendisleri Odası seçimleri

BİR PANİK HAMLESİ DE BİRGÜN'DEN

Cumhuriyet ve Kongar'ın yanı sıra bir panik hamlesi de BirGün Gazetesi'nden geldi.

EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adayları Saadet Nuruilah Güleç ve Dağıstan Bekiroğlu ile bir röportaj yapan BirGün EMO İstanbul Şube seçimlerine tek liste olarak katılan 'Demokrat Mühendisler'e destek istedi.

"Demokrat Elektrik Mühendisleri İstanbul'da seçimlere çağırıyor: 'En önemli ilke kamu yararı'" başlığıyla servis edilen röportajda Güleç ve Bekiroğlu'nun dünya genelinde yaşanan krizi Türkiye özeline çekerek iktidarı hedef alan açıklamalarına yer verildi.