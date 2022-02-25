CHP medyasında yeni panik: Elektrik Mühendisleri Odası seçimleri

Algı ve manipülatif haberleriyle gündemi meşgul eden CHP medyasının yeni gündemi Elektrik Mühendisleri Odası seçimleri oldu.
ANKARA'YI KAYBETTİLER
Elektrik faturaları üzerinden iktidarı hedef alan çıkışlar yapan Elektrik Mühendisleri Odası'nın Ankara seçimleri geçtiğimiz günlerde yapıldı.
Seçimi muhalefete yakınlığıyla bilinen, 'Demokrat Mühendisler Platformu' kaybederken Frekans Mühendisler Platformu 1250 oy alarak seçilen taraf oldu.
EMO Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, seçimde, Frekans Mühendisler Platformu 1250 oy alarak seçilen taraf olurken, Demokrat Mühendisler Platformu 1123 ve Direnç Çağdaş Mühendisler Platformu ise 953 oy aldı.
CHP MEDYASINI PANİK SARDI
Muhalefete yakın platformun Ankara'daki seçimi kaybetmesinin ardından CHP medyası İstanbul seçimleri için devreye girdi.
EMRE KONGAR KÖŞESİNDEN DESTEK İSTEDİ
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Emre Kongar, "Herkes Ukrayna'ya bakarken iki toplantı" başlığıyla kaleme aldığı yazıyla EMO seçimlerini köşesine taşıdı.
İstanbul seçimlerinde Demokrat Mühendisler Platformu'nun desteklenmesini isteyen Kongar seçimlerde "İstanbul EMO seçimleri elektrik zamlarının üstünün örtülmesi için iktidara altın fırsat sunabilir" şeklinde algı içerikli ifadelere imza attı.