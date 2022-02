Türkiye'nin ilk İklim Şûrası! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

"İNSANLIK OLARAK SON DÖNEMEÇTEYİZ"

Bakan Kurum, İklim Şûrası sonuç bildirgesinin Türkiye'nin sözünü yükselterek etkisini küresel düzeyde hissettirmesini sağlayacağını, yeşil kalkınma yolunda liderliğini hızlandıracak ve inancını pekiştireceğini ifade etti.

İklim krizini aynı zamanda bir kalkınma meselesi olarak da gören Türkiye'nin yediden yetmişe bütün kesimleriyle bu mücadelede başarılı olmakta kararlı olduğu vurgusunu yapan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın engin ufuklarıyla, ülkemize bir istikbal ve istiklal vizyonu olarak ortaya koyduğu Yeşil Kalkınma Devrimi'ni bu mümtaz toplulukla birlikte gerçekleştireceğiz. Millî hedeflerimize sizlerle birlikte ulaşacağız. Ülkemizi yarınlara hep birlikte taşıyacağız." şeklinde konuştu.

İklim değişikliğiyle hem mücadele edilmesi hem de buna uyum sağlanması gerektiğine işaret eden Bakan Kurum, bu uyumun günübirlik bir aksiyon olarak görülmemesi, baştan sona bir yaşam kültürü, bir davranış biçimine dönüştürmesi gerektiğini söyledi.

Kurum, sadece her şey yolunda giderken değil, kötü gittiğinde de hayat tarzının sürdürülebilir kılınması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlığı 'daha adil bir dünyaya, iklim değişikliği seferberliğine' çağırıyoruz. Bu çağrımızı, en ücradaki insanımız duyana kadar asla gündemden düşürmemeliyiz. Şu cennet vatanın havasını, suyunu, toprağını tertemiz yapana kadar, dur durak bilmeden canla başla çalışmalıyız. Tüm dünyada, her yüz gıdadan 33'ü çöpe gitmektedir. Hâlbuki bugün dünyada her 9 kişiden biri, açlıkla mücadele etmektedir. Bu da 821 milyon insanın her gece yatağına aç girmesi demektir. Hâlbuki israf edilen gıdanın 3'te 1'i, dünyadaki tüm aç insanları doyurmaya yetmektedir. Bu felaketi durdurmak için tasarrufu ilke edinen, israftan kaçınan işlerden yana tavır koyacağız. İnsanlık olarak son dönemeçteyiz. Gidişatı değiştirebileceğimiz son 10 yılımız var ve bu fırsatı değerlendirebilecek son nesil de biziz."