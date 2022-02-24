Ukrayna’da sıkıyönetim mi ilan edildi? Sıkıyönetim nedir, ne demek? Sıkıyönetim hangi durumlarda ilan edilir?

Ukrayna Rusya savaşının başlamasının ardından gündemde binlerce vatandaş sıkıyönetim nedir, ne demek sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Rusya Ukrayna'ya 6 bölgeden operasyon başlattı ve tedirgin olan halk için sıkı yönetim ilan edildiği duyurulunca ne anlama geldiği merak edildi. Peki Ukrayna'da sıkıyönetim mi ilan edildi? Sıkıyönetim hangi durumlarda ilan edilir? İşte tüm bilgiler…
UKRAYNA'DA SIKYÖNETİM Mİ İLAN EDİLDİ?
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.
SIKIYÖNETİM NE DEMEK?
Sıkıyönetim, olağanüstü halin ilânını gerektiren sebeplerden daha vahim sebeplerle ilân olunan, geçici olarak temel hak ve hürriyetlerin kısmen veya tamamen durdurulmasına veya Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınmasına imkân tanıyan ve kolluk yetkilerinin askerî makamlara geçmesi sonucunu doğuran bir olağanüstü yönetim usûlüdür.