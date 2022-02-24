Ukrayna nüfusu 2022 kaç, yüzölçümü kadar, konumu nasıl? Ukrayna nerede, dünya haritasında hangi bölgede?

Ayrıca güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.Ukrayna Slavlardan gelme bir ülkedir. Ülkenin adı ise Slav dilinden gelmektedir. Yarı başkanlık sistemi ile birlikte yönetilen ülke önceden Sovyetler birliğine bağlı bir ülke idi. Sovyetler birliği dağıldıktan sonra 1991 yılında Ukrayna bağımsızlığını ilan etmiştir. Yüksek insani gelişme endeksine sahip olan ülkede trafik akışı sağ taraftan ilerlemektedir. Ukrayna Grivna'sı ülkenin resmi para birimidir. Ukrayna tarihte Rutenya olarak da anılmaktaydı.

Avrupa'da en güçlü ordulardan birine sahip olan Ukrayna bu ordu sisteminin alt yapısını Sovyet döneminden oluşturmuştur. Moldova, Romanya, Rusya, Beyaz Rusya, Polonya, Slovakya, Macaristan Ukrayna'nın komşu ülkelerini oluşturmaktadır. Ukrayna aynı zamanda Karadeniz ve Azak denizine kıyısı olan bir ülkedir. Ülkede balıkçılık faaliyetleri de gelişmiştir. Ukrayna sahip olduğu yüz ölçümü ile Avrupa kıtasının en büyük ülkelerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Ülkenin resmi dili Ukraynacadır. Ukraynaca Doğu Slav dillerine ait olan bir dildir. Ukrayna'da Ukraynacadan farklı olarak 18 tane de farklı dil konuşulmaktadır. Ukrayna'nın nüfusu 2020 yılında 44,13 milyon olarak açıklanmıştı.