Ukrayna uçuşlar iptal mi? Türk Hava Yolları THY ve Pegasus Ukrayna uçuşları iptal mi edildi yoksa serbest mi?

Rusya, Ukrayna'nın başta Dombas bölgesi olmak üzere Kiev, Odessa, Kharkiv kentlerine saldırı gerçekleştiriyor. Seyir füzeleri ve askeri olarak da harekata geçen Rusya Odessa'da da donanmayı vurduğu iddia edildi. Çeşitli askeri havaalanlarının da hedef alındığı bildiriliyor.

Pegasus'tan yapılan açıklamada da bugünkü seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24.02.2022 tarihli Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir. Değişiklik ya da iade işlemlerinizi; https://flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamızdan ya da 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.