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    • 24.02.2022 10:05
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    Ukrayna uçuşlar iptal mi? Türk Hava Yolları THY ve Pegasus Ukrayna uçuşları iptal mi edildi yoksa serbest mi?

    Sabah saatlerinden itibaren gündemde yoğun bir şekilde Ukrayna uçuşlar iptal mi sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Rusya Ukrayna savaşının başlaması gündemde büyük etki yarattı ve detayları merak eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Ukrayna’ya yolculuk yapmayı düşünenler Türk Hava Yolları THY ve Pegasus uçak seferlerini sorgulamaya başladı. Peki THY ve Pegasus Ukrayna uçuşları iptal mi edildi yoksa serbest mi?

    takvim.com.tr
    Ukrayna uçuşlar iptal mi?

    Ukrayna uçuşlar iptal mi? Türk Hava Yolları THY ve Pegasus Ukrayna uçuşları iptal mi edildi yoksa serbest mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türk Hava Yolları THY ve Pegasus ile Ukrayna'ya gitmeyi planlayan vatandaşlar uçuşlar hakkında bilgi edinmek istiyor ve uçuş firmalarının son dakika açıklamalarını öğrenmek istiyor. İşte son gelişmeler...

    TÜRK HAVA YOLLARI THY, PEGASUS UÇUŞLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

    Rusya ve Ukrayna arasında başlayan Savaş nedeniyle Türk Hava Yolları, Ukrayna'ya gerçekleştirilecek olan tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.

    Türk Hava Yolları'nın sitesinde yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna çıkışlı-varışlı bilet alan yolculara değişiklik hakkı tanındığı belirtilerek "Değerli yolcularımız, Ukrayna'da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

        Rusya, Ukrayna'nın başta Dombas bölgesi olmak üzere Kiev, Odessa, Kharkiv kentlerine saldırı gerçekleştiriyor. Seyir füzeleri ve askeri olarak da harekata geçen Rusya Odessa'da da donanmayı vurduğu iddia edildi. Çeşitli askeri havaalanlarının da hedef alındığı bildiriliyor.

        Pegasus'tan yapılan açıklamada da bugünkü seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

        Ukrayna hava sahası kapatılması nedeniyle 24.02.2022 tarihli Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir. Değişiklik ya da iade işlemlerinizi; https://flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamızdan ya da 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.
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