Ukrayna uçuşlar iptal mi? Türk Hava Yolları THY ve Pegasus Ukrayna uçuşları iptal mi edildi yoksa serbest mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türk Hava Yolları THY ve Pegasus ile Ukrayna'ya gitmeyi planlayan vatandaşlar uçuşlar hakkında bilgi edinmek istiyor ve uçuş firmalarının son dakika açıklamalarını öğrenmek istiyor. İşte son gelişmeler...
TÜRK HAVA YOLLARI THY, PEGASUS UÇUŞLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?
Rusya ve Ukrayna arasında başlayan Savaş nedeniyle Türk Hava Yolları, Ukrayna'ya gerçekleştirilecek olan tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.
Türk Hava Yolları'nın sitesinde yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna çıkışlı-varışlı bilet alan yolculara değişiklik hakkı tanındığı belirtilerek "Değerli yolcularımız, Ukrayna'da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır" ifadeleri kaydedildi.